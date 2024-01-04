Aleyna Tilki yaşadıklarını anlattı: Kaç kere ölümden döndüm

Bir süredir sosyal medya hesabından sahne hayatında yaşadığı problemleri anlatan ve konserlerinin engellendiğini söyleyen Aleyna Tilki, yeni açıklamalarıyla gündem yaratacağa benziyor.

Cüneyt Özdemir'in sunduğu yılbaşı programına konuk olan Aleyna Tilki, açıklamalarıyla herkesi şaşırttı. 23 yaşındaki şarkıcı isyanını böyle dile getirdi:

"KAÇ KERE ÖLÜMDEN DÖNDÜM"

"Sektörel bir baskı var, benim küfrümü üstüne alınanlar bile piyon. Birileri benim sahne yapmamı istemiyor. Sektörü domine eden insanlar, başka sanatçıları da kayırmak için ben açıkcası..."

"PRODÜKTÖRÜMÜ KASAP BIÇAĞIYLA ORTADAN İKİYE BÖLDÜLER"

Ölüm tehdidi aldığını söyleyen Tilki, "Ben konuştuğum için bana korku vermeye çalışıyorlar, ben korkmuyorum, konserimde bomba da patladı, prodüktörümü kasap bıçağıyla ortadan ikiye de böldüler, gözümün önünde bir tane adamın bacağı da koptu, sahneye bıçakla biri de atladı... Canımı ortaya atıp çıkardılar saatlerce uykusuz çalıştım" dedi.

O sırada Cüneyt Özdemir kenidini tutamayarak güldü ve "Savaş muhabirliği yaptık bu kadar tehlike atlatmadık ya" duygularını ifade etti.