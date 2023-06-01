Aleyna Tilki'den NASA'ya: Bir an önce uzaylıları itiraf edin!

NASA, uzun zamandır "tanımlanamayan hava olayları" (UAP'ler) olarak anılan UFO'larla ilgili ilk halka açık toplantısını yaptı. NASA'nın UAP ekibinin başkanı David Spergel, açılış konuşmasında, "Öğrendiğimizi hissettiğim şeyi tek bir satırda özetlemem gerekirse, yüksek kaliteli verilere ihtiyacımız var." dedi.

ALEYNA TİLKİ: UZAYLILARI İTİRAF EDİN DE TAKILALIM O IRKLARLA

NASA'nın açıklaması üzerine şarkıcı Aleyna Tilki twitter hesabından, ''NASA, artık sen de toplumun bir parçası ol, toplumun farkındalığını yönetmeye kalkmadan... Uzaylıları itiraf edin bir an önce, rahat rahat takılalım o ırklarla. Birbirimize ihtiyacımız var" diye yazdı.

"UZAYLILARLA BULUŞMAK HAKKIMIZ"

Aleyna Tilki paylaşımına şöyle devam etti: "Yarım yamalak bir bilgi de olmasın bu, toplumu algı olarak yönetmek oluyor. Net bir şekilde uzaylı kardeşlerimiz, arkadaşlarımız kankalarımızla aramızdaki o köprüyü oluşturmaya adım atın. Kolaylaştırın biraz bu işleri. Uzaylıları merak edişimiz, içimizdeki uzayı görmeye bir adım atmaktı bence..." diyen Tilki, "Duygu dünyamız ve bedenimizdeki uzayla daha kolay tanışmamızı sağlayabilir diğer uzaylılar. Madem en büyük yatırımlar insanın kendisi dışındaki uzaya yapılıyor, o zaman uzaylılarla buluşmak hakkımız" ifadelerini kullandı.