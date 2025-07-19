Aleyna Tilki'den Tomorrowland sürprizi! Festivalde sahne aldı

'Sen Olsan Bari', 'Nasılsın Aşkta?', 'Ayrı Gitme', 'Başıma Belasın', 'Yalan' gibi hit şarkılarıyla kariyerinde hızlı adımlarla ilerleyen şarkıcı Aleyna Tilki, magazin gündeminde yer almaya devam ediyor. 25 yaşındaki şarkıcı, Justin Bieber haberleriyle adından söz ettirmişti.

TOMORROWLAND 2025 SÜRPRİZİ

Genç şarkıcı, Belçika'da düzenlenen ve dünyanın en büyük elektronik müzik festivalleri arasında gösterilen Tomorrowland'de sahne alarak sevenlerine büyük sürpriz yaptı.

Tilki, DJ Dillon Francis’in setine konuk olarak 'Real Love' şarkısını seslendirdi. Aleyna Tilki, festivalle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

''ASIN BAYRAKLARI''

Ünlü şarkıcı, Instagram'daki paylaşımına; ''Anne ben Tomorrowland'e çıktım! Asın bayrakları'' notunu düştü.