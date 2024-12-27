Aleyna Tilki'nin yeni tarzı gündem oldu
Yeni şarkısı "Bekleyenim"in klip çekiminden görüntüler paylaşan Aleyna Tilki'nin yeni tarzı gündem oldu.
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Genç yaşta şöhreti yakalayan ve iddialı şarkılarıyla milyonlarca sevene ulaşan Aleyna Tilki, paylaşımları ve yaptığı açıklamalarla gündemden düşmüyor.
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Bir süredir yeni şarkısı için çalışan Tilki, paylaşımıyla yine adından söz ettirdi. Aleyna Tilki'nin bir süredir üzerinde çalıştığı 'Bekleyenim' şarkısı önceki akşam müzikseverlerle buluştu.
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Tilki, şarkısının klibi için kamera karşısına geçti. Yüzüne kendisini oldukça açık renk gösteren bir makyaj yaptıran şarkıcı, taşlarla oluşan büstiyeri ve leopar taytıyla dikkat çekti.
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Klip çekimindeki bir kareyi 3 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaşan Tilki, "Yeni şarkım ‘Bekleyenim’in klibinden nasıl bir mesaj aldınız?" notunu düştü.