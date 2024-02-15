Ali Atay: Ben Leyla'mı gerçekten buldum, Hazal'ı ilk günkü gibi kıskanıyorum
NTV ekranlarında yayınlanan Empati programına oyuncu, senarist ve yönetmen Ali Atay konuk oldu. Atay "Bende kıskançlık duygusu var. Bunu gizlemiyorum. Karımı kıskanmıyorum diyemem, o da kıskanıyor. İlk günkü gibi kıskanıyorum hem de" dedi.
Ahmet Mümtaz Taylan'ın, NTV ekranlarında yayınlanan Empati programına Ali Atay konuk oldu. Gerçek yaşam öykülerinin paylaşıldığı programda Taylan sordu, Atay yaşanmış hikayeler ile empati kurdu.
"LEYLA'MI BULDUM"
Taylan'ın "Leyla'nı buldun mu?" sorusuna Ali Atay şu yanıtı verdi:
"Buldum yüzde yüz. Kavgalar dövüşler, birbirimizi hırpalamalar, bir kitap okursun hani paramparça edersin ya kitabı, biz gerçekten birbirimize öyle davranıyoruz, şefkat de var hırçınlık da… Böyle olunca çok rahatlıkla gidebileceğin durumlar yaratıyorsun, öyle bir an geliyor ki benim burada durmamım bir anlamı yok diyebiliyorsun. Aşk var ama benim kendime olan durumum ne olacak hissiyle… İlişkinin içindeki dürüstlüğü arayıp bulana kadar birbirini hırpalıyorsun, o süreçleri atlattık biz mesela… Bunu konuşuyoruz da, artık diyorsun ki karanlık tarafıyla da Leyla, aydınlık tarafıyla da Leyla, benim hayatımı işgal eden bir Leyla ve ben onu bulmuşum diyebiliyorum."
"BUNU GİZLEMİYORUM"
Eşi Hazal Kaya'yı kıskandığını da söyleyen Atay, "Kıskanıyorum. Bende kıskançlık duygusu var. Bunu gizlemiyorum. Karımı kıskanmıyorum diyemem, o da kıskanıyor. İlk günkü gibi kıskanıyorum hem de! Gerçekten net bunu yaşıyorum…" ifadelerini kullandı.
"HAZAL'DAN KORKULUR"
Ali Atay, "Hazal'dan korkuyor musun?" sorusuna da "Hazal'dan kim korkmaz? Hazal'dan korkulur çünkü güçlü bir kadın. En sevdiğim şey, ilişkilerimde de güçlü insan, ayakta durabilen, istikrarlı, güven veren, bir kadının böyle olması… Evimde böyle bir kadın var" yanıtını verdi.