Ali Atay: Evde bir ejderhayla yaşıyorum

Son günlerde 'Ölümlü Dünya 2' filminin sinema ekranlarındaki başarısıyla adından söz ettiren Ali Atay, Birsen Altuntaş'ın YouTube kanalına konuk oldu. Ali Atay, eşi Hazal Kaya’nın kadın hakları konusundaki hassasiyeti üzerine bazı açıklamalarda bulundu.

''BEN EVDE BİR EJDERHA İLE YAŞIYORUM'

Atay, “Ben evde bir ejderha ile yaşıyorum. O ejderhanın lavlarının arasında kaldığım

oluyor. Denge işte öyle… Birbirimize dürüst davranmayı öğrenmemiz zaman aldı. Kolay bir şey değil. Bir insanın kendine karşı dürüst olması da çok kolay değil. İlişkide olduğun kişiye karşı dürüst olmak en dünyanın en zor şeyi… Zaman içinde o alevlerin içinde kala kala öğrendim.'' açıklamasında bulundu.