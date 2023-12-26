Ali Atay: Evde bir ejderhayla yaşıyorum
2019 yılında oyuncu Hazal Kaya ile dünyaevine giren ünlü oyuncu ve yönetmen Ali Atay, konuk olduğu YouTube programında evliliğine dair bazı açıklamalarda bulundu.
Son günlerde 'Ölümlü Dünya 2' filminin sinema ekranlarındaki başarısıyla adından söz ettiren Ali Atay, Birsen Altuntaş'ın YouTube kanalına konuk oldu. Ali Atay, eşi Hazal Kaya’nın kadın hakları konusundaki hassasiyeti üzerine bazı açıklamalarda bulundu.
''BEN EVDE BİR EJDERHA İLE YAŞIYORUM'
Atay, “Ben evde bir ejderha ile yaşıyorum. O ejderhanın lavlarının arasında kaldığım
oluyor. Denge işte öyle… Birbirimize dürüst davranmayı öğrenmemiz zaman aldı. Kolay bir şey değil. Bir insanın kendine karşı dürüst olması da çok kolay değil. İlişkide olduğun kişiye karşı dürüst olmak en dünyanın en zor şeyi… Zaman içinde o alevlerin içinde kala kala öğrendim.'' açıklamasında bulundu.