Ali Atay: Hazal gülerken doğuracak diye korkuyordum

Yönetmenliğini Ali Atay’ın yaptığı, senaryosunu Ali Atay, Feyyaz Yiğit ve Aziz Kedi’nin kaleme aldığı, başarılı oyuncu kadrosuyla dikkat çeken 'Ölümü Dünya 2 filminin galası yapıldı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan film ekibi, "Gülmek hepimizin hakkı. Bir an evvel salonlarda da gülelim istiyoruz. İşimizi iyi yapmaya gayret ettik. Tek motivasyonumuz izleyicimizin sinema salonlarına gelmesi" dediler.

"HAZAL YANIMDA SÜREKLİ GÜLÜYORDU"

Filmin yönetmeni olan Ali Atay, şöyle konuştu:

"Eşim Hazal yanımda sürekli gülüyordu. Bu da aslında bana da motivasyon oluyordu. Sürekli çocuk yapıyoruz biz. Hamile olduğu anda güldüğü için korktum yani doğuracak diye."

"TOTEM Mİ YAPIYOR, ANLAMADIM"

Geceye en son katılan isim ise Atay'ın oyuncu eşi Hazal Kaya'ydı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kaya, "Çok heyecanlı benim için. İfşalayacağım seni dedim Ali'ye. İzletmiyor bana filmi öncesinde. Totem mi yapıyor, anlamadım. Her seferinde ben çok heyecanlıyım diyeceğim çünkü izletmiyor bana" diyerek kahkaha attı.