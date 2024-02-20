Ali Atay "Leyla The Band"in kuruluş hikayesini anlattı: Onur Ünlü'nün ölmeden önceki arzusuydu
Ali Atay geçtiğimiz günlerde Ahmet Mümtaz Taylan'ın Empati programının konuğu oldu. Atay, Leyla The Band'in kuruluş hikayesini anlattı.
Ahmet Mümtaz Taylan da Atayın normalde programlara katılmadığını bildiği için bu duruma oldukça şaşırarak 'Normalde katılmıyorsun, burayı neden kabul ettin?' diye soruyor. Ali Atay ise 'Çünkü seni çok seviyorum, seninle sohbet etmeyi de çok seviyorum' diye yanıt verdi.
Programda eşi Hazal Kaya'yı anlattığı ve "Ben Leyla'mı buldum" dediği anlar aşka olan inancımızı bir kez daha yeşertmişti.
Programda kendisine gelen bir diğer soru ise Leyla The Band'in kuruluş hikayesi.
Leyla ile Mecnun dizisinin çekimleri sırasında 2013 yılının Mart ayında kurulan grup, resmi sosyal medya hesapları üzerinden de duyurulmuştu. 'Yokluğunda' şarkısı ise herkesin dilinde gezmeye devam ediyor.
Ali Atay, grubun kuruluş hikayesinin temel yapı taşının Onur Ünlü'nün sözleri olduğunu söylüyor.
Onur Ünlü ve Ali Atay da çok yakın dost bildiğiniz gibi. Leyla İle Mecnun'un yönetmenliğini üstlenen Ünlü, o dönemlerde kanser teşhisiyle tedavi görüyordu.
Kuruluş aşamasında aslında hep birlikte bir masada oturdukları sırada Onur Ünlü'nün "Kanser oldum, ölüp gideceğim. Davul çalamadan öleceğim en çok ona üzülüyorum." demesi üzerine başlamış.
Daha sonrasında hemen bunun için aksiyon aldıklarını ve hoca tutup çalışmaya başladıklarını söyledi.
6 ay sonra bir konserde Onur Ünlü'nün kendisine baş selamı verdiğini ve "Çalıyorum şu anda, ölmeyeceğim." dediğini söyleyen Ali Atay izleyenlerin gözlerini doldurdu.