Ali Atay, Sekizinci Aile'de oğlu Fiko'nun bestesini kullandı

Birsen Altuntaş'ın YouTube kanalına eşi Hazal Kaya, Serkan Keskin, Melisa Döngel ve Alper Baytekin'le beraber konuk olan Ali Atay:



"Bunu aslında sonra söyleyecektim ama 8. bölümde, final bölümünün final sahnesinde büyük bir mesele var. Orada çalan şarkı benim oğlumun bestesi... Melodiler uyduruyor, besteler yapıyor küçük küçük... Biz onunla beraber çalıyoruz. Böyle çok kaydımız var. Orada onun melodilerinden birini kullandık. Okan Kaya ile birlikte onu düzenledik. O kadar yakıştı ki oraya... Ve Fiko'nun adını da yazdık. 'Fikret Ali Atay'a özel Teşekkürler' diye de yazdık. Bu benim için inanılmaz romantik, bayağı çocuğuma bırakabileceğim mükemmel bir hediye gibi düşündüğüm bir şey ama bunu planlamadım mesela... Buraya ne koyalım derken kendiliğinden gelişti" dedi.