Ali Atay, Sekizinci Aile'de oğlu Fiko'nun bestesini kullandı
Disney+’ın merakla beklenen yeni dizisi "Sekizinci Aile"nin Kuruçeşme’deki galasında 'yer kapma' tartışmasına kadar birçok gergin an yaşanmıştı. Son olarak Ali Atay'dan projeyle ilgili büyük itiraf geldi.
Disney+’ın yeni dizisi Sekizinci Aile'nin geçtiğimiz günlerde Kuruçeşme’de yapılan gala gecesi, Hazal Kaya ve Melisa Döngel’in 'yer kapmaca' görüntülerinden tutun da Hazal Kaya’nın yepyeni diş estetiğine kadar birçok olaya sahne olmuştu.
Tüm bu yaşananlardan sonra, Ali Atay’ın dizi hakkında yaptığı duygusal itiraf çok konuşuldu.
Birsen Altuntaş'ın YouTube kanalına eşi Hazal Kaya, Serkan Keskin, Melisa Döngel ve Alper Baytekin'le beraber konuk olan Ali Atay:
"Bunu aslında sonra söyleyecektim ama 8. bölümde, final bölümünün final sahnesinde büyük bir mesele var. Orada çalan şarkı benim oğlumun bestesi... Melodiler uyduruyor, besteler yapıyor küçük küçük... Biz onunla beraber çalıyoruz. Böyle çok kaydımız var. Orada onun melodilerinden birini kullandık. Okan Kaya ile birlikte onu düzenledik. O kadar yakıştı ki oraya... Ve Fiko'nun adını da yazdık. 'Fikret Ali Atay'a özel Teşekkürler' diye de yazdık. Bu benim için inanılmaz romantik, bayağı çocuğuma bırakabileceğim mükemmel bir hediye gibi düşündüğüm bir şey ama bunu planlamadım mesela... Buraya ne koyalım derken kendiliğinden gelişti" dedi.
Eşi Ali Atay konuşurken duygulanan ve gözleri nemlenen Hazal Kaya "Ben doğurdum diyesim var. Müthiş. Enteresan bir deneyim oldu Sekizinci Aile bizim için... Sekizinci Aile evladımız gibi yani" diye konuştu.