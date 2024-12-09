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Ali Atay'dan güldüren itiraf: Hazal'ın sürpriz yapıp kutuda verdiği bebek ultrasonunu haciz kağıdı sandım
Oyuncu Ali Atay, İbrahim Selim ile Bu Gece programına arkadaşı Serkan Keskin ile katıldı. Atay, programda aile hayatlarından eğlenceli bir detayı paylaştı ve stüdyoyu kahkahalara boğdu.
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Yakın arkadaşlar Ali Altay ve Serken Keskin, İbrahim Selim ile Bu Gece programının konuğuydu. Programda aile hayatlarından eğlenceli bir detayı paylaştı ve stüdyoyu kahkahalara boğdu.
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Keyifle geçen diyalogların ardından İbrahim Selim’in “Bugüne kadar sana yapılan en romantik jest neydi?” sorusuna Ali Altay cevap verirken mizahi bir yaklaşım sergiledi.
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Ali Atay, Hazal’ın ona yaptığı romantik jesti hatırladıktan sonra kendi beceriksizliğini de esprili bir dille dile getirdi.
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Atay, eşi Hazal Kaya’nın bir gün yanına güzel süslenmiş bir paketle geldiğini anlattı. Atay, kutudan çıkan kâğıdı görünce neye uğradığını şaşırdığını ve ilk etapta bu belgeyi haciz kâğıdı zannettiğini ifade etti.