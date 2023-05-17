Ali Sunal acı haberi duyurdu: Hoşça kal Patron
Ali Sunal, köpeği Patron'un hayatını kaybettiğini duyurdu. Yaşadığı üzüntüyü takipçileriyle paylaşan Sunal, köpeğine "Melek oldun Patron Bey... Hoşça kal patron" sözleriyle veda etti
Ali Sunal, köpeği Patron'un öldüğünü duyurdu. Ali Sunal, yaşadığı üzüntüyü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dile getirdi.
"MELEK OLDUN PATRON BEY"
Köpeğiyle çekilen fotoğrafları paylaşan Ali Sunal, "Melek oldun Patron Bey... Hoşça kal patron" ifadelerini kullandı.
Bu gönderiyi Instagram'da gör