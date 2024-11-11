Ali Sunal babasını doğum gününde andı: "İyi ki doğdun benim aşkım babam"

Kemal Sunal'ın eşi Gül Sunal ise "Kemaaaal! Doğum günün ya bugün, onun için çok sevdiğin bu renkli kıyafeti seçtim. İyi ki doğdun (Şimdi bu kıyafet Kemal Sunal Müzesi'nde)" notuyla paylaşım yaptı.