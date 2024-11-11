Ali Sunal babasını doğum gününde andı: "İyi ki doğdun benim aşkım babam"
Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Kemal Sunal, 3 Temmuz 2000'de hayata veda etmişti. Ali Sunal, babası Kemal Sunal ve kardeşi Ezo Sunal ile doğum günü kutladıkları bir fotoğrafı paylaşarak babasına olan sevgisini dile getirdi.
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Türk sinemasının unutulmaz ismi Kemal Sunal, doğum gününde filmleri ve canlandırdığı karakterlerle anılmaya devam ediyor.
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Ali Sunal, babasının doğum gününden bir kareyi "İyi ki doğdun benim aşkım babam. İyi ki bu dünyaya geldin. Benim melek babam" notuyla takipçileriyle paylaştı.
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Sanatçının kızı Ezo Sunal "İyi ki doğmuş, babam" notuyla Kemal Sunal'ın bir fotoğrafını paylaştı.
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Kemal Sunal'ın eşi Gül Sunal ise "Kemaaaal! Doğum günün ya bugün, onun için çok sevdiğin bu renkli kıyafeti seçtim. İyi ki doğdun (Şimdi bu kıyafet Kemal Sunal Müzesi'nde)" notuyla paylaşım yaptı.