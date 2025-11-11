Ali Sunal'dan Kemal Sunal paylaşımı: İyi ki doğdun yakışıklım

Usta oyuncu Kemal Sunal, 3 Temmuz 2000 tarihinde 'Balalayka' filminin çekimleri için bindiği Trabzon uçağında geçirdiği kalp krizi sonucu 55 yaşında hayatını kaybetmişti.

Türk sinemasının unutulmaz isminin bugün doğum günü. Oğlu Ali Sunal ve eşi Gül Sunal da sosyal medya hesabından paylaşım yapmayı ihmal etmedi.

"İYİ Kİ DOĞDUN YAKIŞIKLIM"

Sosyal medya hesabından babasının bir karesini yayınlayan Sunal "İyi ki doğdun yakışıklım. Seni çok seviyorum… (bana bakıyor) Çok özlüyorum" ifadelerini kullandı.

"HEP BİZİMLESİN"

Gül Sunal da sosyal medya hesabından eşi ve çocuklarının bir karesini yayınlayarak "11 Kasım... Hep bizimlesin" notunu yazdı.

"ATAM'IN VEFAT ETTİĞİ GÜNÜ KUTLAYAMAM"

Kemal Sunal, "Aslında 10 Kasım doğumluyum. Ama Atam'ın vefat ettiği günde doğum günü kutlayamam, sevinemem, gülemem. 11 Kasım doğum günümdür…" demişti.