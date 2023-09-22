Ali Sunal'dan nostaljik kutlama: 22 Eylül... Evet, ben doğdum

Usta oyuncu Kemal Sunal'ın oğlu Ali Sunal 46. yaş gününde sosyal medya hesabındaki paylaşımıyla gündeme geldi.

"DOĞDUĞUMU HABER VEREN BAŞLIKLARDAN BİRİ"

Sosyal medyada gündem olan paylaşıma kalp emojisi ve "Annem" mesajıyla cevap veren Ali Sunal, kendi Instagram hesabında esprili bir gönderiye yer vermeyi de ihmal etmedi.

1977 yılına ait 'Salako baba oldu' başlıklı bir gazete kupürünü yayınlayan ünlü oyuncu, "22 Eylül... Evet, ben doğdum. Buyurun bu da doğduğumu haber veren başlıklardan biri" mesajını yazdı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Ali Sunal (@alisunal)'in paylaştığı bir gönderi

"HEP BENİM BEBEĞİMSİN"

Instagram hesabından oğlunun doğum gününü kutlayan Gül Sunal, paylaştığı nostaljik fotoğrafların altına duygusal bir not düştü.

Doğum günü kutlamalarını çok seversin Alim. Albümlerden bir ve iki yaşlarındaki fotoğraflara baktım. Benim için hiç büyümedin, hep benim bebeğimsin. Bugün beraber olamasak da dönünce kutlarız doğum gününü canım yavrum.