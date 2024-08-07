Ali Sunal'ın ilk göz ağrısı 5 yaşına girdi: İyi ki doğdun canım Narin'im

Ali Sunal paylaşımına şu notu düştü:

"Canım Narin'im iyi ki doğdun, iyi ki senin gibi bir kızım var. Rüyamı gerçeğe döndürdüğün için, bana babalık duygusunu tattırdığın için sana ne kadar teşekkür etsem az. Seni dünyalar kadar, evren kadar, uzay kadar çok seviyorum (Bu aramızda) Hep beraber sevdiklerinle kutlayacağın şahane doğum günlerin olsun benim güzel prensesim"