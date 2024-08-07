Ali Sunal'ın ilk göz ağrısı 5 yaşına girdi: İyi ki doğdun canım Narin'im
Mutlu evlilikleriyle dikkat çeken Ali Sunal ile Nazlı Kurbanzade'nin büyük kızları Narin 5 yaşına girdi. Sunal, kızının doğum gününde duygusal bir paylaşımda bulundu.
Yeşilçam'ın efsane isimleri arasında yer alan merhum sanatçı Kemal Sunal'ın oğlu Ali Sunal, avukat Nazlı Kurbanzade ile 2018 yılında nikah masasına oturmuştu. Gözde çift, Ağustos 2019'da da ilk kızları Narin'i kucaklarına almıştı.
Mutlu evlilikleriyle dikkat çeken Ali Sunal ile Nazlı Kurbanzade, 2021 yılında da ikinci kez anne-baba olmanın heyecanını yaşamıştı.
Sunal çiftinin büyük kızları Narin, 5 yaşına bastı.
Sosyal medya hesabından kızıyla sık sık paylaşımlar yapan Ali Sunal, Narin'in doğum gününde duygusal bir paylaşımda bulundu.
Ali Sunal paylaşımına şu notu düştü:
"Canım Narin'im iyi ki doğdun, iyi ki senin gibi bir kızım var. Rüyamı gerçeğe döndürdüğün için, bana babalık duygusunu tattırdığın için sana ne kadar teşekkür etsem az. Seni dünyalar kadar, evren kadar, uzay kadar çok seviyorum (Bu aramızda) Hep beraber sevdiklerinle kutlayacağın şahane doğum günlerin olsun benim güzel prensesim"