Alicia Keys: Zaman yaratmak mutlu bir evliliğin anahtarı

Alicia Keys, kocası ile olan evliliği hakkında yorum yaptı. Alicia Keys, mutlu bir evliliğin sırrını açıkladı.

Alicia Keys mutlu bir evliliğin anahtarı olarak şu cümleleri kurdu: “Gerçekten birbirimize zaman ayırıyoruz. Hepimiz bununla mücadele ediyoruz, ”dedi. “Dengelenecek çok şey var. Yapacak çok şey var" diye devam etti. "Ve kendini okul için, çocuklar için, listelerin için, kariyerinde sahip olduğun tüm hayaller için ve bundan sonra yapman gerekenler için koşarken ve her şeyi yaparken buluyorsun."

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Keys ekledi: "Sizin ve eşinizle birlikte geçirdiğiniz zaman çok paha biçilemez. Ve o zamanı bölmek ve bunu günlük şeyler kadar önemli kılmak, bence gerçekten ilişkiye geri dönüyor. "Neden aşık olduğunuzu hatırlıyorsunuz, neden birbirinizden hoşlandığınızı, birbirinizin ilginç yanlarını hatırlıyorsunuz" dedi.