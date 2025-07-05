Alina Boz, eşiyle romantik New York pozlarını paylaştı
Ünlü oyuncu Alina Boz ile işletmeci eşi Umut Evirgen tatil için Amerika'ya gitti. Boz, eşiyle New York pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı.
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Ünlü oyuncu Alina Boz ile başarılı işletmeci Umut Evirgen, 2023 yılında Emirgan'da bir teknede aileleri ve yakın dostlarının katıldığı 90 kişilik samimi bir törenle hayatlarını birleştirmişti.
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Çiftin bu özel gününde Boz'un şahitliğini Burak Can ve Cemre Beygüvey üstlenirken, Evirgen'in şahitleri ise yakın dostu Özge Özpirinçci ve usta teknik direktör Fatih Terim olmuştu.
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İlişkilerini genellikle gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü çift, şimdilerde romantik bir tatil için Amerika'nın ikonik şehri New York'a uçtu.
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Alina Boz, 27. yaş gününü de bu büyüleyici şehirde, eşi Umut Evirgen ile birlikte kutladı.