Alina Boz, eşiyle romantik New York pozlarını paylaştı

Ünlü oyuncu Alina Boz ile işletmeci eşi Umut Evirgen tatil için Amerika'ya gitti. Boz, eşiyle New York pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Özge Çolak

Özge Çolak
1 / 6
Alina Boz, eşiyle romantik New York pozlarını paylaştı - Resim : 1

Ünlü oyuncu Alina Boz ile başarılı işletmeci Umut Evirgen, 2023 yılında Emirgan'da bir teknede aileleri ve yakın dostlarının katıldığı 90 kişilik samimi bir törenle hayatlarını birleştirmişti.

2 / 6
Alina Boz, eşiyle romantik New York pozlarını paylaştı - Resim : 2

Çiftin bu özel gününde Boz'un şahitliğini Burak Can ve Cemre Beygüvey üstlenirken, Evirgen'in şahitleri ise yakın dostu Özge Özpirinçci ve usta teknik direktör Fatih Terim olmuştu.

3 / 6
Alina Boz, eşiyle romantik New York pozlarını paylaştı - Resim : 3

İlişkilerini genellikle gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü çift, şimdilerde romantik bir tatil için Amerika'nın ikonik şehri New York'a uçtu.

4 / 6
Alina Boz, eşiyle romantik New York pozlarını paylaştı - Resim : 4

Alina Boz, 27. yaş gününü de bu büyüleyici şehirde, eşi Umut Evirgen ile birlikte kutladı. 