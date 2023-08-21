Alina Boz ile Umut Evirgen'den el ele mutluluk pozu

Televizyon dünyasının ünlü kadın oyuncularıyla yaşadığı aşklarla gündemden düşmeyen işletmeci Umut Evirgen son olarak Alina Boz ile aşk yaşamaya başlamıştı. Ünlü çift, sosyal medya hesaplarından el ele pozlarını paylaştı.

EL ELE POZLARINI PAYLAŞTILAR

Evirgen ve Boz çifti el ele çekilen bu karelerini Instagram sayfalarının hikayeler bölümünden yayınlayınca, kısa sürede gündem oldu.

Çift, geçtiğimiz günlerde Yunanistan’a gitmişti. Taze aşıklar, Muhsin Akgün objektifine poz vermiş ve ünlü çiftin fotoğrafları sosyal medyada gündem olmuştu.