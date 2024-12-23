Alina Boz ile Umut Evirgen'den İsviçre'de kayak pozu

Paramparça, Sevda'nın Bahçesi, Vatanım Sensin, Elimi Bırakma, Maraşlı ve Bir Peri Masalı gibi birçok başarılı projede yer alan ünlü oyuncu Alina Boz, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da dikkatleri üzerine çekiyor.