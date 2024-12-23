Alina Boz ile Umut Evirgen'den İsviçre'de kayak pozu
Ünlü oyuncu Alina Boz ile eşi Umut Evirgen, İsviçre Alpleri'nin ünlü dağcılık ve kayak merkezlerinden biri olan Zermatt'e gitti. Ünlü çiftin kayak yaptığı anları Evirgen paylaştı.
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Paramparça, Sevda'nın Bahçesi, Vatanım Sensin, Elimi Bırakma, Maraşlı ve Bir Peri Masalı gibi birçok başarılı projede yer alan ünlü oyuncu Alina Boz, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da dikkatleri üzerine çekiyor.
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Bir süredir ekranlardan uzak olan Alina Boz, işletmeci Umut Evirgen ile geçtiğimiz aralık ayında nikah masasına oturmuştu.
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Sosyal medya paylaşımlarıyla ve özel hayatlarıyla sık sık gündeme gelen çift, İsviçre Alpleri'nin ünlü dağcılık ve kayak merkezlerinden biri olan Zermatt'e gitti.
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Umut Evirgen, eşiyle birlikte kayak yaptığı anları "Zermatt'24" notuyla sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.