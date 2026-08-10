Alina Boz ile Umut Evirgen’in bebeklerinin cinsiyeti belli oldu

İlişkileri başladığı günden itibaren magazin dünyasının yakın takibinde olan Alina Boz ile Umut Evirgen, kısa sürede aldıkları evlilik kararıyla da dikkat çekmişti. İlişkilerinin beşinci ayında evlenmeye karar veren çift, 2 Aralık 2023'te İstanbul Emirgan'da demirli Halas 71 isimli gemide düzenlenen düğünle hayatlarını birleştirmişti.

Mutlu evliliklerini sürdüren çiftten sevindiren haber geldi.

CİNSİYET PARTİSİ DÜZENLEDİLER

İlk kez anne ve baba olmaya hazırlanan Boz ile Evirgen, bebek beklediklerini sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımla duyurdu. Üç aylık hamile olduğu öğrenilen Alina Boz, eşi Umut Evirgen'le birlikte mutlu haberi yakınlarıyla kutlamak için bir cinsiyet partisi de düzenledi.

Aile fertleri ve yakın arkadaşlarının katıldığı partide renkli görüntüler yaşandı. Büyük bir heyecan yaşayan çift, kız bebek beklediklerini açıkladı. Boz ile Evirgen, özel güne ait görüntüleri sosyal medya hesaplarından takipçileriyle de paylaştı.

SANAT DÜNYASINDAN TEBRİK MESAJLARI

Çiftin mutluluğu kısa sürede magazin gündeminde geniş yankı uyandırdı. Paylaşımların ardından Alina Boz ile Umut Evirgen'e hayranlarının yanı sıra sanat dünyasından da çok sayıda tebrik mesajı geldi.