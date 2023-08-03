Alina Boz, Umut Evirgen ile yeni fotoğrafını paylaştı
Oyuncu Alina Boz, Mithat Can Özer'le dört yıllık birlikteliğine nokta koyduktan sonra Umut Evirgenle yeni bir aşka yelken açmıştı. Güzel oyuncu sevgilisi Umut Evirgen'le gün batımında çekildiği fotoğrafı sosyal medya hesabından yayınladı.
Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer ile aşk yaşayan genç oyuncu Alina Boz'un, ilişkisini evliliğe taşıyacağı düşünülüyordu. Ancak çift geçtiğimiz günlerde ayrılık kararı aldı. Boz, kısa sürede yeni bir aşka yelken açarak sürpriz isimle birlikte oldu. Birçok ünlü isimle anılan Umut Evirgen ile aşk yaşamaya başlayan oyuncu, fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşmıştı.
Aşk pozu
Çiçeği burnunda çiftten yeni kare geldi. Alina Boz, sevgilisiyle olan romantik karesini hikaye bölümünden paylaştı.
Sevgilisinin kendisine aşkla baktığı bir anı yayınlayan güzel oyuncunun bu paylaşımı, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.