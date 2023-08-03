Alina Boz, Umut Evirgen ile yeni fotoğrafını paylaştı

Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer ile aşk yaşayan genç oyuncu Alina Boz'un, ilişkisini evliliğe taşıyacağı düşünülüyordu. Ancak çift geçtiğimiz günlerde ayrılık kararı aldı. Boz, kısa sürede yeni bir aşka yelken açarak sürpriz isimle birlikte oldu. Birçok ünlü isimle anılan Umut Evirgen ile aşk yaşamaya başlayan oyuncu, fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Aşk pozu

Çiçeği burnunda çiftten yeni kare geldi. Alina Boz, sevgilisiyle olan romantik karesini hikaye bölümünden paylaştı.

Sevgilisinin kendisine aşkla baktığı bir anı yayınlayan güzel oyuncunun bu paylaşımı, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.