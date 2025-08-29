Alina Boz ve Umut Evirgen'in Roma tatilinden romantik kareler

Ünlü oyuncu Alina Boz ve yönetmen Umut Evirgen, 5 aylık ilişkilerini 2 Aralık 2023 tarihinde sade bir nikâhla taçlandırmıştı. Nikâhta Boz'un şahitliğini Burak Can ve Cemre Beygüven, Evirgen'in şahitliğini ise Özge Özpirinçci ve Fatih Terim yapmıştı.

İlişkilerini gözlerden uzak tutmayı tercih eden çift, şimdilerde İtalya'nın başkenti Roma'da romantik bir tatilin keyfini çıkarıyor.

Zaman zaman bebek bekledikleri iddialarıyla gündeme gelen çiftin tatil fotoğrafları, Alina Boz'un sosyal medya hesabında yayınlandı ve büyük ilgi gördü.

Geçtiğimiz haftalarda, Umut Evirgen’e 'hamilelik' sorusu sorulmuştu. Evirgen, Alina Boz’un 48-49 kilo olduğunu hatırlatarak, “Arkadaşlar evlenirken ‘Hamile diye evleniyor’ dediniz. 12 ay oldu, olsa doğardı herhalde” şeklinde cevap vermişti. Ayrıca, muhabirlerin "Peki böyle bir düşünceniz var mı?" sorusuna ise esprili bir şekilde, "Erkek tarafı her zaman ister, hanım tarafını bekliyoruz. Al sana manşet, yandık ya" diyerek yanıt vermişti.