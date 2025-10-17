Alina Boz yaza veda edemedi
Oyuncu Alina Boz ve eşi Umut Evirgen'in mutlu evliliği devam ediyor. Ünlü isim, eşiyle birlikte havuz başındaki yeni fotoğraflarını Instagram'dan paylaştı.
Ünlü oyuncu Alina Boz ile işletmeci sevgilisi Umut Evirgen, 2023 aralık ayında dünyaevine girmişlerdi.
Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlü çift, aşk dolu pozlarını yayımlamaya devam ediyor.
HAVUZ BAŞI KARELERİNİ PAYLAŞTI
Son olarak ünlü oyuncu, havuz başındaki karelerini Instagram'dan sevenlerinin beğenisine sundu.