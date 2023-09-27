Alina Boz'dan evlilik sorusuna yanıt

Temmuz ayında sürpriz bir birlikteliğe imza atarak yeni bir ilişkiye başlayan Alina Boz ile Umut Evirgen çifti, havalimanında görüntülendi. Kasım ayında nikah masasına oturacağı konuşulan çift evlilik sorularına yanıt verdi.

ALİNA BOZ: EVLİLİK TEKLİF OLMADI

Umut Evirgen’den henüz evlilik teklifi almadığını belirten Alina Boz nazardan korktuğunu itiraf etti: “Teklif falan olmadı. Hayırlısı böyle şeyler. Nazar değmesin. Evet yazılmış bir şeyler ama konuşmak bile nazar değdirebilir.” açıklamasında bulundu.