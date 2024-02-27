Alina Boz'dan Umut Evirgen'e aşk dolu doğum günü kutlaması: "İyi ki doğdun sevgilim"

İşletmeci Umut Evirgen ile oyuncu Alina Boz, 2 Aralık'ta nikâh masasına oturmuştu. Mutlu evlilikleri devam eden ikiliden Boz, eşinin yeni yaşını romantik bir paylaşımla kutladı.

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Alina Boz'dan Umut Evirgen'e aşk dolu doğum günü kutlaması: "İyi ki doğdun sevgilim" - Resim : 1

Geçtiğimiz yaz başından beri aşk yaşayan işletmeci Umut Evirgen ile oyuncu Alina Boz, 2 Aralık'ta nikâh masasına oturmuştu. Mutlu evlilikleri devam eden ikiliden Boz, eşinin yeni yaşını romantik bir paylaşımla kutladı.

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Alina Boz'dan Umut Evirgen'e aşk dolu doğum günü kutlaması: "İyi ki doğdun sevgilim" - Resim : 2

"İYİ Kİ DOĞDUN SEVGİLİM"

Mutlu evlilikleri devam eden ikiliden Umut Evirgen, 34'üncü yaşına girdi. Alina Boz, eşinin yeni yaşını 4.6 milyon takipçisi bulunan sosyal medya sayfasından kutladı.

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Alina Boz'dan Umut Evirgen'e aşk dolu doğum günü kutlaması: "İyi ki doğdun sevgilim" - Resim : 3

Birlikte çekilen romantik pozlarını yayınlayan Boz, hesabının hikayeler bölümünden yaptığı paylaşıma; "İyi ki doğdun sevgilim" mesajını yazdı.

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Alina Boz'dan Umut Evirgen'e aşk dolu doğum günü kutlaması: "İyi ki doğdun sevgilim" - Resim : 4

Ünlü çiftin aşk dolu pozları, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.