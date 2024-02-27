Alina Boz'dan Umut Evirgen'e aşk dolu doğum günü kutlaması: "İyi ki doğdun sevgilim"

Geçtiğimiz yaz başından beri aşk yaşayan işletmeci Umut Evirgen ile oyuncu Alina Boz, 2 Aralık'ta nikâh masasına oturmuştu. Mutlu evlilikleri devam eden ikiliden Boz, eşinin yeni yaşını romantik bir paylaşımla kutladı.