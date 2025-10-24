Alişan, konser öncesi Uzak Şehir setini ziyaret etti: 'Boşuna bu kadar sevilmiyorlar'

Ünlü şarkıcı Alişan, konser vermek amacıyla bulunduğu Mardin'de, yeğeni Eyşan'ın rol aldığı Uzak Şehir dizisinin setine sürpriz bir ziyarette bulundu.

Set ekibiyle bir araya gelen Alişan, keyifli anlar yaşadı. Dizinin oyuncularıyla tek tek sohbet eden sanatçı, hem set atmosferini hem de çekim süreçlerini yakından inceleme fırsatı buldu. Neşeli tavırlarıyla dikkat çeken Alişan, set ekibiyle bol bol hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.

Ziyaretin ardından setten ayrılan Alişan, sosyal medya paylaşımında şu notu düştü:

"Eyşan’ımı ve beni o kadar güzel karşıladılar ki, çok teşekkür ederiz her şey için… Boşuna bu kadar sevilmiyorlar. Başarılarınız daim olsun."

Alişan'ın samimi paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni topladı.