Alişan ve eşi Buse Varol Umre'de: Allah’ım sana şükürler olsun

'HEYECANDAN DİZLERİM TİTREDİ'

Buse Varol ise yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi; 'Kabe’ye dokunup dua etmek nasip oldu. Böyle güzel bir günde… Hislerimi tarif etmem mümkün değil. Rüya gibiydi, dizlerim uzun bir süre heyecandan titredi. Sadece onu hatırlıyorum ve aklıma ilk gelen şey çocuklarım oldu. Rabbim herkese vicdan rahatlığı versin. Beni ve ailemi kötülerden ve kötülüklerden arındırsın. Gerisi cidden boş. Bugünüme bin şükür'