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Alişan'dan annesine buruk kutlama: 'Bizde doğum günü kutlaması biteli 2,5 yıl oldu'
Şarkıcı Alişan, annesi Suzan Tektaş'ın doğum gününü sosyal medya üzerinden kutladı. 2021 yılında kardeşi Selçuk Tektaş'ı kaybeden Alişan, paylaşımında "Bizim için doğum günü kutlaması biteli 2.5 yıl oldu" ifadelerini kullandı.
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Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlü isimler arasında yer alan Alişan, son olarak annesi Suzan Tektaş'ın doğum gününü kutladı.
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2021 yılında kardeşi Selçuk Tektaş'ı covid nedeniyle kaybeden ve zor günler geçiren Alişan, annesinin yeni yaşını da buruk bir paylaşımla kutladı.
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"ANNEME TEŞEKKÜR ETMEK İSTEDİM
Alişan, annesine "Varlığımın Allah’tan sonra ki iki nedeni canlarım annem ve babam... Bizim için doğum günü kutlaması biteli 2.5 yıl oldu. Sadece bugün beni doğuran, bugüne getiren anneme teşekkür etmek istedim. Seni çok seviyorum annem. Seni çok seviyoruz" diye seslendi.
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Oğlunun paylaşımına kayıtsız kalmayan Suzan Tektaş ise "Ben de seni çok seviyorum canımın içi" yorumunu yaptı.