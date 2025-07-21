Alişan'dan kardeşinin vefatının 4. yılında duygusal paylaşım: "Kardeşimi, canımın yarısını çok özledim"

Şarkıcı Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş, 2021 yılında koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

Kardeşine olan özlemini her fırsatta dile getiren ünlü sanatçı, Selçuk Tektaş'ın ölüm yıldönümünde sosyal medya hesabından yaptığı duygu dolu paylaşımla onu andı.

Kardeşinin vefatı sonrası zor günler geçiren Alişan, Selçuk Tektaş ile olan fotoğrafına düştüğü notla sevenlerini derinden etkiledi.

Alişan, paylaşımında kardeşine şu yürek burkan sözlerle seslendi: "Özledim çok özledim. Kardeşimi, canımın yarısını çok özledim. Sen gittin ya biliyordum hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını... Öyle de oldu kardeşim ama ben mücadele edeceğim sonuna kadar her şeyle. Elimden geldiğince sana söz. Yenilmeyeceğim söz. Sana kavuşacağım güne kadar mücadeleye devam. Gülüşüne kurban olduğum. 4 sene değil 40 sene geçse de benim közlenmiş yaram olarak canımın yarısı olarak kalacaksın. Seni çok seviyorum Selçuk'um..."