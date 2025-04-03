Alişan'ın kayınvalidesini görenler gözlerine inanamadı
Şarkıcı Alişan'ın eşi Buse Varol, annesi Birsen Özgan'ın fotoğrafını paylaşınca sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.
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Alişan, 2018 yılında oyuncu Buse Varol ile nikah masasına oturmuştu.
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2019'da oğulları Burak'a kavuşan ikili, 2021'de kızları Eliz'i kucaklarına almıştı.
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Sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlüler arasında yer alan Buse Varol, bu sefer annesi ile birlikte verdiği pozunu sevenlerinin beğenisine sundu.
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Çok genç gösteren Birsen Özgan, güzelliğiyle de hayran bıraktı. Varol'un annesine takipçilerinden yorum ve beğeni yağdı.
"EN GÜZEL KAYINVALİDE BENDE"
Alişan, geçtiğimiz aylarda doğum gününü kutladığı kayınvalidesi ile pozuna, "En güzel, en pozitif kayınvalide bende." notunu düşmüştü.