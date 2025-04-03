Alişan'ın kayınvalidesini görenler gözlerine inanamadı

Çok genç gösteren Birsen Özgan, güzelliğiyle de hayran bıraktı. Varol'un annesine takipçilerinden yorum ve beğeni yağdı.

"EN GÜZEL KAYINVALİDE BENDE"

Alişan, geçtiğimiz aylarda doğum gününü kutladığı kayınvalidesi ile pozuna, "En güzel, en pozitif kayınvalide bende." notunu düşmüştü.