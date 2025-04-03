Alişan'ın kayınvalidesini görenler gözlerine inanamadı

Şarkıcı Alişan'ın eşi Buse Varol, annesi Birsen Özgan'ın fotoğrafını paylaşınca sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Yağmur Topçu

Yağmur Topçu
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Alişan'ın kayınvalidesini görenler gözlerine inanamadı - Resim : 1

Alişan, 2018 yılında oyuncu Buse Varol ile nikah masasına oturmuştu.

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Alişan'ın kayınvalidesini görenler gözlerine inanamadı - Resim : 2

2019'da oğulları Burak'a kavuşan ikili, 2021'de kızları Eliz'i kucaklarına almıştı.

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Alişan'ın kayınvalidesini görenler gözlerine inanamadı - Resim : 3

Sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlüler arasında yer alan Buse Varol, bu sefer annesi ile birlikte verdiği pozunu sevenlerinin beğenisine sundu.

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Alişan'ın kayınvalidesini görenler gözlerine inanamadı - Resim : 4

Çok genç gösteren Birsen Özgan, güzelliğiyle de hayran bıraktı. Varol'un annesine takipçilerinden yorum ve beğeni yağdı.

"EN GÜZEL KAYINVALİDE BENDE"

Alişan, geçtiğimiz aylarda doğum gününü kutladığı kayınvalidesi ile pozuna, "En güzel, en pozitif kayınvalide bende." notunu düşmüştü.