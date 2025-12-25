Alışveriş bağımlılığını durduramayan Lily Allen terapiye başladı

Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Lily Allen alışveriş bağımlılığı nedeniyle terapi almaya başladığını açıkladı. 40 yaşındaki sanatçı, lüks harcamaların önüne geçemediğini belirtti.

LÜKS MARKA TUTKUSU

İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre Allen, 120 bin Sterlin değerinde lüks otomobil ve binlerce sterlinlik çok sayıda lüks çanta satın aldığını dile getirdi.

"BANA İYİ GELEN YENİ ŞEYLER ÖĞRENİYORUM"

Bir ruh sağlığı terapisine başladığını açıklayan Allen, "Artık iyi bir çantaya sahip olup iyi hissetmek yerine duygularımı ön plana çıkarak pozitif olmayı ve bana iyi gelen yeni şeyler öğreniyorum" dedi.