Almeda Abazi-Tolgahan Sayışman'ın kızları Alina, 1 yaşına girdi

Almeda Abazi ile oyuncu Tolgahan Sayışman, 2014'ta aşk yaşamaya başlamış, 13 Şubat 2017 tarihinde Los Angeles'ta nikâh masasına oturmuştu. Tolgahan Sayışman ile iki çocuklu mutlu bir evliliği olan Almeda Abazi, sosyal medyada sık sık paylaşım yapıyor. Eşi ve çocuklarıyla mutluluk pozlarını sık sık paylaşan tescilli güzelin kızı Alina, bir yaşına bastı.

"İYİ Kİ TATLI BEBEĞİM"

Abazi kızının yeni yaşını Instagram'dan yaptığı paylaşımla kutladı. Paylaşımına şu notu düştü: "Benim küçük gün ışığım 1 yaşında. Seni seviyorum. İyi ki tatlı bebeğim."

Bu gönderiyi Instagram'da gör Almeda Sayisman (@almeda92)'in paylaştığı bir gönderi

Eşinin paylaştığı kareleri kendi sosyal medya hesabından paylaşan Tolgahan Sayışman ise gönderisinde; "İyi ki doğmuş benim prensesim. Seni çok seviyorum" ifadelerini kullandı.

Sayışman'ın paylaşımına kayıtsız kalmayan Almeda Abazi ise eşine "Benim prensesim" diye yorum yaptı. Yakışıklı oyuncu da bu yoruma; "Hayır benim prensesim" yanıtını verdi.

"ÜÇÜNCÜ ÇOCUK KONUSU KONUŞMAK BİZİM İÇİN DOĞRU DEĞİL"

Dokuz yıldır ekranlardan uzak olan Almeda, "Üçüncü çocuğu düşünüyor musunuz?" sorusunu, "Hayır düşünmüyorum. Bir kızımız, bir oğlumuz var. Biz sıramızı savdık, çocuk defterini kapattık. Allah isteyen herkese versin" şeklinde yanıtlamıştı

Tolgahan ise eşinin üçüncü çocuk istemediği yönündeki açıklamalarıyla ilgili, "Kendi adına konuşuyor. Ben istiyorum, 'hayır' demedim, 'kapattık' demedim. Kendi aramızda tartışma konusu. Şaka bir tarafa, şu an için tamam. Keyifler yerinde. Zor bir süreç geçirdi, ikinci çocuk kolay değil. Biri iki yaş sendromunu yaşıyor, 3’e basmak üzere. diğeri 10 aylık, felaket bir cimcime oldu. Şu an üçüncü çocuk konusunu konuşmak bizim için doğru değil” açıklamasını yaptı.