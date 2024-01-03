Almeda Abazi ile ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman 2017 yılında nikah masasına oturdu. İkilinin evliliğinden Alina ve Efehan adını verdiği iki çocuğu dünyaya geldi. Çocuklarını kucağına almasının ardından herhangi bir projede rol almayan Almeda Abazi ve Tolgahan Sayışman çifti özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor. İkili zaman zaman sosyal medya hesaplarından paylaşım yapıyorlar.

Almeda Abazi ve Tolgahan Sayışman'dan Milano pozları

Yeni yılı Milano'da karşılayan ikiliden Almeda Abazi, çektirdikleri kareyi sosyal medya hesabından yayınladı.

Sosyal medyadan kalp emojisi ile pozlarını yayınlayan Abazi'ye hayranlarından da yorum geldi.

İkilinin uyumlu halleri de hayranlarının gözlerinden kaçmadı.