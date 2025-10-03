Almeda Baylan yeni aşka yelken açtı
Survivor yarışmacısı Almeda Baylan eşi Ercan Baylan'dan geçtiğimiz ay boşandı. Boşandıktan sonra açıklama yapan Survivor Almeda Baylan sürpriz aşkı ilan etti.
Survivor 2025'e damga vuran yarışmacılar arasında yer alan Almeda Baylan, sosyal medyayı aktif kullanmaya devam ediyor.
Yarışmadan sonra 29 kilo veren ve burnundan estetik ameliyat olan Almeda Baylan, geçtiğimiz ay boşandığını açıklamıştı.
SÜRPRİZ AŞK İLANI
Sosyal medyayı aktif kullanan Almeda'dan sürpriz paylaşım geldi. Boşandıktan sonra yeni aşka yelken açan Almeda, ilişkisini ilan etti.