Alp Navruz'dan Sıla Türkoğlu ile 'ayrılık' iddialarına yanıt

24 yaşındaki oyuncu Sıla Türkoğlu ile 33 yaşındaki oyuncu Alp Navruz'un yaz aylarında başlayan aşkı büyük ses getirmişti. Ancak ikilinin birbirlerini sosyal medya hesaplarından çıkarması ayrılık iddialarını güçlendirmişti.

ALP NAVRUZ: EVET AYRILDIK, ARAYA KARA KEDİ GİRMEDİ

Instagram hesabından da birbirini silen çiftten Alp Navruz ilk kez konuya dair konuştu. Alp Navruz gittiği bir mekanın çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Navruz, ayrılığı doğrularken, "Evet ayrıldık. Araya kara kedi girmedi. Hiç alakası yok. Ben bu tarz özel şeyleri konuşmak istemiyorum ama bitti evet doğru" ifadelerini kullandı.