Alp Nevruz'dan Sıla Türkoğlu ile 'ayrılık' iddialarına yanıt
Ünlü oyuncu Sıla Türkoğlu ve Alp Nevruz yaz aylarında yeni bir aşka yelken açarak herkesi şaşırtmışlardı. Ancak ikili hakkında son günlerde çıkan ayrılık iddiaları büyüdü ve Alp Nevruz konu hakkında merakla beklenen açıklamayı yaptı.
24 yaşındaki oyuncu Sıla Türkoğlu ile 33 yaşındaki oyuncu Alp Navruz'un yaz aylarında başlayan aşkı büyük ses getirmişti. Ancak ikilinin birbirlerini sosyal medya hesaplarından çıkarması ayrılık iddialarını güçlendirmişti.
ALP NEVRUZ: EVET AYRILDIK, ARAYA KARA KEDİ GİRMEDİ
Instagram hesabından da birbirini silen çiftten Alp Navruz ilk kez konuya dair konuştu. Alp Navruz gittiği bir mekanın çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Navruz, ayrılığı doğrularken, "Evet ayrıldık. Araya kara kedi girmedi. Hiç alakası yok. Ben bu tarz özel şeyleri konuşmak istemiyorum ama bitti evet doğru" ifadelerini kullandı.