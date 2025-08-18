Alper Rende ve Betül Çakmak evlendi! İşte düğünden kareler
2024 yılında Altın Kelebek Ödül Töreni'ndeki sürpriz evlilik teklifiyle herkesi duygulandıran Alper Rende ve Betül Çakmak, mutluluklarını resmîyete taşıdı. Temmuz ayında nişanlandıklarını duyuran çift, görkemli bir törenle dünyaevine girdi.
Son dönemin popüler içerik üreticilerinden Alper Rende ve nişanlısı Betül Çakmak, görkemli bir törenle dünyaevine girdi. Çiftin nikahını temsili olarak oyuncu İlker Ayrık kıydı.
Geçtiğimiz yıl 50. Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde "En İyi Dijital İçerik Üreticisi" ödülünü kazanan Alper Rende, sahnede sevgilisi Betül Çakmak'a yaptığı sürpriz evlilik teklifiyle hafızalara kazınmıştı.
Bu unutulmaz anın ardından çift, aileleri ve yakın dostlarının katıldığı samimi bir törenle evlendi.
Törenin en dikkat çeken anlarından biri, oyuncu İlker Ayrık'ın temsili nikah kıyması oldu. Cübbe giyen Ayrık, gelin ve damada esprili bir dille "Barışta, savaşta sevgili Betül'ü eşin, yol arkadaşın, hayat arkadaşın ve bence en önemlisi evinin direği olarak, eşin olarak kabul ediyor musun?" diye sordu.