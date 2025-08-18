Alper Rende ve Betül Çakmak evlendi! İşte düğünden kareler

Törenin en dikkat çeken anlarından biri, oyuncu İlker Ayrık'ın temsili nikah kıyması oldu. Cübbe giyen Ayrık, gelin ve damada esprili bir dille "Barışta, savaşta sevgili Betül'ü eşin, yol arkadaşın, hayat arkadaşın ve bence en önemlisi evinin direği olarak, eşin olarak kabul ediyor musun?" diye sordu.