Alper Rende ve Betül Çakmak nişanlandı
Geçtiğimiz yıl Altın Kelebek Ödül Töreni'nde sevgilisi Betül Çakmak'a evlenme teklifi eden Alper Rende nişanlandı. Çift nişan töreninden özel anları sosyal medya hesaplarından paylaştı.
Dijital içerik üreticisi Alper Rende ile sevgilisi Betül Çakmak, dün aile arasında düzenlenen bir törenle nişanlandı.
Mutlu çift, nişan töreninden kareleri sosyal medya hesaplarından "Biz nişanlandık" notuyla paylaşarak sevenlerini sevindirdi.
Nişan töreninde geleneksel kız isteme merasimi de gerçekleşti. Betül Çakmak, Alper Rende'ye hem ballı kahve ikram etti hem de suyuna tuz koyarak esprili anlar yaşattı. Çiftin bu samimi halleri, sosyal medyada beğeni topladı.
Çiftin ilişkisi, geçtiğimiz Ellinci Pantene Altın Kelebek Ödülleri Töreni'nde unutulmaz bir anla taçlanmıştı. “En İyi Erkek Dijital İçerik Üreticisi” ödülüne layık görülen Alper Rende, ödül konuşması sırasında büyük bir sürpriz yaparak sevgilisi Betül Çakmak’a sahnede evlenme teklif etmişti. Rende, o anları "İleride çocuklarımıza anlatabileceğimiz mükemmel bir anımız olsun istedim" sözleriyle dile getirmişti. Teklif karşısında gözyaşlarını tutamayan Betül Çakmak, büyük bir heyecanla "Evet" demişti.