Alperen Duymaz baba olma deneyimini anlattı: Eşim ve oğlum benim için müstesna, hayatımın kendisi onlar

Şimdilerde ilk kez baba olmanın mutluluğunu yaşayan Alperen Duymaz, Hello! dergisine kapak oldu. Ünlü oyuncu, dergiye verdiği röportajda; hem eşiyle aşkının nasıl başladığını anlattı hem de babalıkla ilgili ilk kez konuştu.