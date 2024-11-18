Alperen Duymaz baba olma deneyimini anlattı: Eşim ve oğlum benim için müstesna, hayatımın kendisi onlar
Şimdilerde "Leyla: Hayat... Aşk... Adalet..." dizisiyle ekranlarda olan oyuncu Alperen Duymaz, yaklaşık bir ay önce ilk kez baba olmuştu. Bir dergiye röportaj veren Duymaz, baba olduktan sonra hayatının nasıl değiştiğini anlattı.
"Çukur, "Çarpışma", "Zemheri", "Son Yaz" ve "EGO" gibi birçok yapımda rol alan Alperen Duymaz, yaklaşık iki yıl önce öğretmen Kübra Kelkit ile dünyaevine girdi.
İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü çift, yaklaşık 1 ay önce ilk bebeklerini kucaklarına aldı. Ünlü çift, bebeklerine "Gün" adını verdi.
Şimdilerde ilk kez baba olmanın mutluluğunu yaşayan Alperen Duymaz, Hello! dergisine kapak oldu. Ünlü oyuncu, dergiye verdiği röportajda; hem eşiyle aşkının nasıl başladığını anlattı hem de babalıkla ilgili ilk kez konuştu.
Eşi Kübra Kelkit ile tanıştıklarında lise son sınıfta olduklarını ifade eden Alperen Duymaz, "Araya zaman girmek durumunda kaldı. Ama bir gün beraber olacağımızı biliyorduk. Benim çocukluğum Kübra. Geç tanıştım ve çocukluğa dair bütün yaşları yeniden yaşamaya başladım" dedi.