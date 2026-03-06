Alperen Duymaz Cennetin Çocukları dizisinden zamanlama sorunu yüzünden ayrıldı

TRT 1 ekranlarında Pazartesi akşamları izleyiciyle buluşan Motto Yapım imzalı Cennetin Çocukları dizisinde, başrol oyuncusu değişikliği süreci gündemdeki yerini koruyor. İsmail Hacıoğlu’nun yapıma veda etmesinin ardından yeni başrol oyuncusu arayışına giren yapım şirketinin ilk tercihi Alperen Duymaz olmuştu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, taraflar arasında yürütülen görüşmelerde prensipte el sıkışılsa da son aşamada çalışma takvimi konusundaki uyuşmazlıklar nedeniyle ortak bir noktada buluşulamadı.



ANLAŞMA TAKVİM ENGELİNE TAKILDI



Alperen Duymaz’ın projede yer almama kararı, tamamen önümüzdeki dönemi kapsayan yoğun iş programından kaynaklanıyor. Başarılı oyuncu, Eylül ayında başlayacak olan yeni bir televizyon projesi için halihazırda planlamalarını yapmış durumdaydı. Bu sebeple Motto Yapım ile olan iş birliğini yalnızca haziran ayına kadar sürdürebileceğini belirtti. Ancak yapım şirketi, projenin sürekliliğini ve karakterin hikaye akışını göz önünde bulundurarak sözleşmenin daha uzun bir süreyi kapsamasını talep etti.



YOĞUN YAZ PROGRAMI VE YENİ PROJELER



Sürecin olumsuz sonuçlanmasındaki bir diğer kritik etken ise Duymaz’ın yaz ayları için planladığı dijital platform projesi oldu. Hem yazın çekilmesi planlanan dijital işi hem de sonbaharda başlayacak yeni televizyon dizisi, "Cennetin Çocukları" setindeki çalışma takvimiyle çakıştı. Bu yoğun tempo içerisinde tarafların çalışma süreleri konusunda anlaşamadığı ve profesyonel bir çerçevede el sıkışarak yollarını ayırdığı ifade edildi.



YENİ BAŞROL İÇİN ARAYIŞLAR SÜRÜYOR



Bu gelişmenin ardından Motto Yapım, dizi için rotasını yeniden farklı isimlere çevirdi. TRT 1’in sevilen yapımı için yeni başrol oyuncusunun kim olacağı ise sektörde merak konusu olmaya devam ediyor.



