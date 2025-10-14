Alperen Duymaz, oğlunun 1'inci yaş gününü kutladı: "İki gözümün iki nuru"
En son NOW TV'de yayınlanan "Leyla: Hayat... Aşk... Adalet..." dizisinde "Civan" karakterine hayat veren ünlü oyuncu Alperen Duymaz, oğlu Gün'ün 1. yaş gününü eşiyle birlikte evde düzenlediği mütevazı bir partiyle kutladı.
2020 yılında çocukluk aşkı öğretmen Kübra Kelkit ile evlenen ve geçtiğimiz yılın Ekim ayında ilk kez baba olma mutluluğunu yaşayan ünlü oyuncu Alperen Duymaz, oğulları Gün Han'ın 1. yaş gününü kutladı.
En son "Leyla: Hayat... Aşk... Adalet..." dizisiyle izleyici karşısına çıkan Duymaz ve eşi, oğulları için evde samimi bir doğum günü partisi düzenledi.
Özel hayatını genelde gözlerden uzak tutan yakışıklı oyuncu, bu özel günde bir ilke imza atarak çekirdek ailesiyle birlikte çekilen fotoğrafı sosyal medya hesabından ilk kez paylaştı.
Duymaz, paylaştığı bu aile karesine şu duygusal notu düştü:
"İki gözümün iki nuru."
Oyuncunun eşi Kübra Kelkit ile oğulları Gün Han'ın yer aldığı bu sıcak paylaşım, kısa sürede hayranlarından büyük beğeni ve tebrik mesajları aldı.