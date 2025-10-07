Alperen Şengün, ABD'li sevgilisi Hannah Cherry ile İtalya tatilinde
Milli basketbol camiasının yakından takip ettiği isim, Alperen Şengün ve ABD'li sevgilisi Hannah Cherry, İtalya'nın eşsiz güzelliklerinde unutulmaz bir tatile çıktı.
A Milli Basketbol Takımı’nın EuroBasket 2025’te finale yükselip ikinci olduğu turnuvada sergilediği üstün performansla dikkatleri üzerine çeken Alperen Şengün, saha dışındaki yaşamıyla da gündemde.
NBA ekiplerinden Houston Rockets forması giyen genç basketbolcu, üç yıldır birlikte olduğu ABD’li model Hannah Cherry’yi turnuva boyunca yalnız bırakmamış, çiftin bu romantik halleri sosyal medyada büyük ilgi görmüştü.
Şengün, sevgilisiyle İtalya’da romantik bir tatilin tadını çıkarıyor.
İkili, tatilde çekildikleri pozları sevenlerinin beğenisine sundu.