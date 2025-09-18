Alperen Şengün ve Hannah Cherry'nin aileleri bir arada
Milli basketbolcumuz Alperen Şengün ile üç yıldır birlikte olduğu ABD'li model sevgilisi Hannah Cherry'nin evliliğe doğru adım adım ilerlediği konuşuluyor. Şengün'ün ailesi ve Cherry'nin ailesi, her fırsatta bir araya geliyor.
Kariyerini NBA ekiplerinden Houston Rockets'ta sürdüren milli basketbolcu Alperen Şengün, 3 yıldır ABD'li model Hannah Cherry ile birliktelik yaşıyor.
Cherry ailesiyle Şengün ailesi, çocuklarıyla birlikte tatile de çıkarak birlikte daha fazla zaman geçirmenin keyfini yaşıyor.
Alperen Şengün ve Hannah Cherry'nin aileleri önceki gün yine bir araya geldi.
Alperen Şengün'ün hiçbir maçını kaçırmayan müstakbel kayınvalidesi Cindy Cherry ile bir maç sonrasında çekilen fotoğrafa; "Herkes böyle damat ister" merkezli binlerce yorum yapıldı.