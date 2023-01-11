Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu
Hollywood Yabancı Basın Birliği tarafından gösteri dünyasının en iyilerinin ödüllendirildiği gece geri döndü. Los Angeles’ta düzenlene törende sahiplerini buldu.
Oscar’ın habercisi Altın Küre Ödülleri Los Angeles’ta düzenlene törende sahiplerini buldu. Su yıl 80’incisi verilen ödüllere Martin McDonagh imzalı ‘The Banshees of Inisherin’ ve Quinta Brunson imzalı ‘Abbott Elementary’ üçer ödül, Steven Spielberg imzalı ‘The Fabelmans’ ise iki ödülle damga vurdu. Spielberg bu yılki ödülüyle üçüncü kez Altın Küre sahibi oldu.
Bir süredir kazananlardan ve kırmızı halı geçitlerinden çok tartışmaların gölgesinde kalan Altın Küre (Golden Globes) Ödülleri bu yıl yeniden Hollywood’a döndü denilebilir. Geceye, birbirinden ünlü isim katılırken ödüller de sahiplerini buldu.
Hollywood Yabancı Basın Birliği’nin 80. defa sinema ve televizyon dünyasını ödüllendirdiği gecenin kazananları:
- En İyi Film (dram)
The Fabelmans
- En İyi Film (müzikal/komedi)
- The Banshees of Inisherin
- En İyi Kadın Oyuncu (sinema, dram)
Cate Blanchett – TÁR
- En İyi Erkek Oyuncu (sinema, dram)
Austin Butler – Elvis
- En İyi Kadın Oyuncu (müzikal/komedi)
Michelle Yeoh – Her Şey Her Yerde Aynı Anda
- En İyi Erkek Oyuncu (müzikal/komedi)
Colin Farrell – The Banshees of Inisherin
- En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (sinema filmi)
Angela Bassett – Black Panther: Wakanda Forever
- En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (sinema filmi)
Ke Huy Quan – Her Şey Her Yerde Aynı Anda
- En İyi Yönetmen (sinema filmi)
Steven Spielberg – The Fabelmans
- En İyi Senaryo (sinema filmi)
Martin McDonagh – The Banshees of Inisherin
- En İyi Animasyon
Guillermo del Toro’dan Pinokyo
- En İyi Yabancı Film
Arjantin, 1985 – Arjantin
- En İyi Müzik (sinema filmi)
Justin Hurwitz – Babylon
TELEVİZYON/PLATFORM
- En İyi Drama Dizisi
House of the Dragon
- En İyi Müzikal/Komedi Dizisi
Abbott Elementary
- En İyi Kadın Oyuncu (drama)
Zendaya – Euphoria
- En İyi Erkek Oyuncu (drama)
Kevin Costner – Yellowstone
- En İyi Kadın Oyuncu (müzikal/komedi)
Quinta Brunson – Abbott Elementary
- En İyi Erkek Oyuncu (müzikal/komedi)
Jeremy Allen White – The Bear