Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu

Oscar’ın habercisi Altın Küre Ödülleri Los Angeles’ta düzenlene törende sahiplerini buldu. Su yıl 80’incisi verilen ödüllere Martin McDonagh imzalı ‘The Banshees of Inisherin’ ve Quinta Brunson imzalı ‘Abbott Elementary’ üçer ödül, Steven Spielberg imzalı ‘The Fabelmans’ ise iki ödülle damga vurdu. Spielberg bu yılki ödülüyle üçüncü kez Altın Küre sahibi oldu.

Bir süredir kazananlardan ve kırmızı halı geçitlerinden çok tartışmaların gölgesinde kalan Altın Küre (Golden Globes) Ödülleri bu yıl yeniden Hollywood’a döndü denilebilir. Geceye, birbirinden ünlü isim katılırken ödüller de sahiplerini buldu.

Hollywood Yabancı Basın Birliği’nin 80. defa sinema ve televizyon dünyasını ödüllendirdiği gecenin kazananları:

En İyi Film (dram)

The Fabelmans

The Fabelmans En İyi Film (müzikal/komedi)

The Banshees of Inisherin

En İyi Kadın Oyuncu (sinema, dram)

Cate Blanchett – TÁR

Cate Blanchett – TÁR En İyi Erkek Oyuncu (sinema, dram)

Austin Butler – Elvis

En İyi Kadın Oyuncu (müzikal/komedi)

Michelle Yeoh – Her Şey Her Yerde Aynı Anda

Michelle Yeoh – Her Şey Her Yerde Aynı Anda En İyi Erkek Oyuncu (müzikal/komedi)

Colin Farrell – The Banshees of Inisherin

Colin Farrell – The Banshees of Inisherin En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (sinema filmi)

Angela Bassett – Black Panther: Wakanda Forever

Angela Bassett – Black Panther: Wakanda Forever En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (sinema filmi)

Ke Huy Quan – Her Şey Her Yerde Aynı Anda

Ke Huy Quan – Her Şey Her Yerde Aynı Anda En İyi Yönetmen (sinema filmi)

Steven Spielberg – The Fabelmans

Steven Spielberg – The Fabelmans En İyi Senaryo (sinema filmi)

Martin McDonagh – The Banshees of Inisherin

En İyi Animasyon

Guillermo del Toro’dan Pinokyo

Guillermo del Toro’dan Pinokyo En İyi Yabancı Film

Arjantin, 1985 – Arjantin

Arjantin, 1985 – Arjantin En İyi Müzik (sinema filmi)

Justin Hurwitz – Babylon

TELEVİZYON/PLATFORM

En İyi Drama Dizisi

House of the Dragon