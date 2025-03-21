Alya Şahinler ünlü oyuncunun evlenme teklifini kabul etmemiş
Gel Konuşalım programında Ece Erken, şarkıcı Alya Şahinler'in oyuncu Eren Hacısalihoğlu'ndan neden ayrıldığını açıkladı.
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Eren Hacısalihoğlu ve Alya bir dönem aşk yaşıyordu. Yaklaşık 2 yıl sevgili olan çift 2021 yılında ayrılma kararı almıştı.
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Bundan yıllar sonra ikilinin neden ayrıldıkları hatta Alya Şahinler'in evlilik teklifini neden reddettiği ortaya çıktı.
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EVLENME TEKLİFİNİ KABUL ETMEDİ
Ece Erken yaptığı açıklamada, "Alya ünlü bir oyuncuyla beraber. Evlenme teklif ediyor çocuk Alya'ya. O sırada Murat Dalkılıç ile yazışmalarını yakalıyor çocuğun. O mesajları yakaladığı için ayrılıyor. Ayrıldıktan sonra çocuk bizi barıştırın diyor. Evlenme teklifini kabul etmiyor Alya. Alya'nın o dönem sevgilisi Eren Hacısalihoğlu." ifadelerini kullandı.
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Öte yandan ünlü şarkıcı Alya Şahinler, 30 yaşındaki oyuncu Yılmaz Kunt ile aşk yaşıyor.