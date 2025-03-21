Alya Şahinler ünlü oyuncunun evlenme teklifini kabul etmemiş

EVLENME TEKLİFİNİ KABUL ETMEDİ

Ece Erken yaptığı açıklamada, "Alya ünlü bir oyuncuyla beraber. Evlenme teklif ediyor çocuk Alya'ya. O sırada Murat Dalkılıç ile yazışmalarını yakalıyor çocuğun. O mesajları yakaladığı için ayrılıyor. Ayrıldıktan sonra çocuk bizi barıştırın diyor. Evlenme teklifini kabul etmiyor Alya. Alya'nın o dönem sevgilisi Eren Hacısalihoğlu." ifadelerini kullandı.