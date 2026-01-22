Amanda Seyfried’dan Oscar öncesi yorum: Önemli olan kazanmak değil, aday gösterilmek
Oscar adayları an itibarıyla duyuruldu. 15 Mart'ta gerçekleşecek görkemli ödül töreni öncesindeki en kritik dönemeç olan adaylık listeleri, bugün netleşti. Mank ve yakında izleyeceğimiz The Housemaid gibi ses getiren yapımların yıldızı Amanda Seyfried, geçtiğimiz günlerde akademi ödülleri hakkında oldukça konuşulacak bir çıkış yaptı. İşte Hollywood'da yankı uyandıran o açıklamaların perde arkası...
Amanda Seyfried, Oscar adaylarının duyurulmasına günler kala bir açıklamada bulunmuştu. Bugün, şu vakitlerde açıklanacak adaylıklar açıklanırken, Seyfired'ın yaptığı bu çarpıcı yorum da magazin dünyasında yerini alıyor. Gelin olayın detaylarına bakalım...
HOLLYWOOD'UN ÖDÜL TAKINTISI
Amanda Seyfried’ın The New Yorker’a verdiği son röportaj, Hollywood’un ödül takıntısına karşı sergilediği alışılmadık ve samimi tavırla gündeme oturdu. Bir Akademi Ödülü sahibi olmadan da sektörde güçlü bir yer edindiğini vurgulayan yıldız oyuncu, “bu noktaya kadar geldiğini” ifade ederken, “öyleyse şimdi neden bir tanesine ihtiyaç duyayım ki?” sözleriyle mevcut başarı grafiğine olan güvenini ortaya koydu.
SEYFRIED, OSCAR'IN KALICILIĞINI SORGULUYOR
Oscar’ın kalıcılığını sorgulayan Seyfried, törenlerin ardından akılda kalanlara dair şu çarpıcı tespitte bulundu: “Son on yılda kimlerin kazandığını hatırlıyor musunuz? Önemli olan zafer değil, aday gösterilmektir. Bu sizi ileriye taşır, bu bir gerçek. Peki, bir haftaya kadar ya da her ne zamansa bir ödüle ihtiyacım var mı? Hayır, elbette yok. Harika olur muydu? Her bakımdan elbette olurdu. Ancak gerekli değil.”
Kariyer yönetimini bir strateji olarak gören Seyfried, mesleki sürdürülebilirliğin sırrını ise şu sözlerle özetledi: “Bir oyuncunun kariyerindeki kalıcılık tasarlanmış bir durumdur. Kalıcılık; eğlenceli olan ve para kazandıran büyük ticari işlerin arasında, sanat yapmak için bilinçli tercihler yapabilmektir.”
EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU KATEGORİSİNE ADAYLIK KAZANMIŞTI
Kariyerinde henüz bir Oscar ödülü bulunmayan Seyfried, 2021 yılında 'Mank' filmindeki performansıyla En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu kategorisinde adaylık kazanmıştı. Geçtiğimiz aralık ayında vizyona giren 'The Testament of Ann Lee' filmindeki başarısı ise ona Altın Küre ve Critics’ Choice’ta En İyi Kadın Oyuncu adaylıklarını getirdi. Bu durum, Akademi’den gelecek olası bir adaylığın da habercisi niteliğinde.