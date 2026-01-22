Amanda Seyfried’dan Oscar öncesi yorum: Önemli olan kazanmak değil, aday gösterilmek

SEYFRIED, OSCAR'IN KALICILIĞINI SORGULUYOR

Oscar’ın kalıcılığını sorgulayan Seyfried, törenlerin ardından akılda kalanlara dair şu çarpıcı tespitte bulundu: “Son on yılda kimlerin kazandığını hatırlıyor musunuz? Önemli olan zafer değil, aday gösterilmektir. Bu sizi ileriye taşır, bu bir gerçek. Peki, bir haftaya kadar ya da her ne zamansa bir ödüle ihtiyacım var mı? Hayır, elbette yok. Harika olur muydu? Her bakımdan elbette olurdu. Ancak gerekli değil.”

Kariyer yönetimini bir strateji olarak gören Seyfried, mesleki sürdürülebilirliğin sırrını ise şu sözlerle özetledi: “Bir oyuncunun kariyerindeki kalıcılık tasarlanmış bir durumdur. Kalıcılık; eğlenceli olan ve para kazandıran büyük ticari işlerin arasında, sanat yapmak için bilinçli tercihler yapabilmektir.”