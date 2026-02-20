Amanda Seyfried'ın 'The Testament of Ann Lee' filminin Berlinale 2026 prömiyerinde kırmızı halı şıklığı

METALİK DOKUNUN GÜÇLÜ DURUŞU VE ROMANTİK TÜLLER



Amanda Seyfried, festival stiliyle zarafeti modern bir dokunuşla birleştirdi. Ünlü oyuncu, bakır tonlarında metalik yansımalı bir üst gövdeye sahip, etek kısımları ise kat kat tüllerle hareketlendirilmiş bir elbise tercih etti. Metalik dokunun yarattığı güçlü duruş, tülün yarattığı romantik hava ile dengelenerek festivalin atmosferine uygun bir görünüm sergiledi.