Amber Heard sosyal medya sessizliğini bozdu: Çok duygulandım!

Yeni filmi 'In The Fire' ile beyazperdeye dönen Amber Heard, Sicilya'da düzenlenen 69'uncu Taormina Film Festivali'ne katıldı. Yeni filminin prömiyerine katılan Heard, uzun bir süre sonra ilk kez bir etkinlikte boy gösterdi.

EN SON ARALIK 2022'DE PAYLAŞIM YAPMIŞTI

Johnny Depp'in kendisine açtığı karalama davasını kaybetmesinin ardından en son Aralık 2022'de sosyal medya hesabından paylaşım yapan Amber Heard, sonunda sessizliğini bozdu.

AMBER HEARD: ÇOK DUYGULANDIM

Amber Heard, "Taormina Film Festivali'ndeki bu sıcak karşılama için çok teşekkür ederim. Unutulmaz bir hafta sonuydu" ifadelerini kullandı. Kendisini bekleyen kalabalığı da paylaşan Amber Heard, "İnanılmaz bir karşılama... Tüm hayranlarıma ve destekçilerime teşekkür ederim. Çok duygulandım" dedi.