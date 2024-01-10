Ameliyat olan ünlü rapçi Sefo sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi

2018 yılında müzik dünyasına hızlı bir giriş yapan Sefo, "Bilmem mi?", "Isabelle" gibi şarkılarıyla şöhreti yakalayan, gerçek adı Seyfullah Sağır olan rapçi Sefo, son paylaşımlarıyla gündem oldu. Hastaneden fotoğraflar paylaşan Sefo'nun ameliyat olduğu ortaya çıktı.

"Albüm iptal"

İlk olarak "Albüm iptal" paylaşımı ile sevenlerini endişelendiren Sefo, ardından "Arkadaşlar ne oldum değil, ne olacağım diyeceksiniz. 3-4 ay önce şurada sahnedeydim, şimdi yataktayım." ifadelerini kullandı.

Safra kesesi ameliyatı oldu

Sefo, hastane odasından "Sünnet oldum arkadaşlar. Bir sıkıntı yok, gayet iyiyim" şeklindeki esprili mesaj yazdı. Sosyal medya hesabından peş peşe paylaşımlar yapan ünlü rapçi, daha sonra işin aslının safra kesesi ameliyatı olduğunu duyurdu.

Sefo "Safra kesesi ameliyatı oldum. Geçmiş olsun dilekleriniz için çok teşekkür ederim" ifadelerini kullanan Sefo, operasyon sonrası hastane odasında arkadaşlarıyla konsolda oyun oynarken video paylaşıp, iyi olduğu mesajını verdi.