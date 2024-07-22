Amerika'dan yeni dönen Sitare Akbaş: İlle de vatanım diyenlerdenim...

Sektörde 20 yılı doldurduğunu söyleyen Sitare Akbaş, "Biraz zor geçti, bazen çok eğlenceli geçti. İnsan kendi mesleğini sevdiği sürece yapar. Şey gibi hani aşkın gözü kördür derler ya aynı öyle. Başına gelen her şeye eyvallah denir, bizim meslek de öyle. Çok severek yapıyorsanız eğer güzel şeyler başınıza gelir hep. Mutlu gidiyor, keyifli gidiyor. Potadan düşen de çok insan oluyor ama ben mesleğimle çok mutluyum." diye konuştu.