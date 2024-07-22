Amerika'dan yeni dönen Sitare Akbaş: İlle de vatanım diyenlerdenim...

Akasya Durağı, Sen Çal Kapımı, Ramo ve son olarak Kızıl Goncalar dizisinde rol alan başarılı oyuncu Sitare Akbaş, bir mekan çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
'İLLE DE VATANIM DİYENLERDENİM...'
Ünlü oyuncu, "Menajerim ile birlikte yemek yedim. Ben bir aydır Amerika'daydım. Kız kardeşim oraya taşındı. Eşi yarı Amerikalı yarı Türk. Bir kaç gün oldu geleli. Ama ordan buraya hemen gelmek istedim çünkü ille de vatanım diyenlerdenim. Tabii ki orda da güzel vakit geçirdim ama bizim vatanımız bir başka." dedi.
Sektörde 20 yılı doldurduğunu söyleyen Sitare Akbaş, "Biraz zor geçti, bazen çok eğlenceli geçti. İnsan kendi mesleğini sevdiği sürece yapar. Şey gibi hani aşkın gözü kördür derler ya aynı öyle. Başına gelen her şeye eyvallah denir, bizim meslek de öyle. Çok severek yapıyorsanız eğer güzel şeyler başınıza gelir hep. Mutlu gidiyor, keyifli gidiyor. Potadan düşen de çok insan oluyor ama ben mesleğimle çok mutluyum." diye konuştu.
"PARFÜM MARKASI ÇIKARACAĞIM"
Ticaret hayatından bahseden oyuncu, "Ben hiç dinlenemiyorum. Boş durmaktan keyif almıyorum. Bir kafe açmıştım yakın zamanda, şimdi de bir parfüm markası çıkaracağım."